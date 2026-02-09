Théâtre à Val de Virvée Val de Virvée

Théâtre à Val de Virvée

2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Venez assister à la comédie Pension pique-assiette interprétée par la Cie du Théâtre des 2 rivières.

Sophie et Pierre, tous deux jeunes retraités, ont quitté la région parisienne pour s’installer dans une vieille grande maison dans l’Aubrac. Ils sont en plein travaux de rénovation, et prévoient la création de chambres d’hôtes. Un voisin leur prête main-forte avec beaucoup de bonne volonté (d’autant plus que, comme on dit, l’auberge est bonne !), mais à son petit rythme tranquille … A l’issue des travaux, comme par hasard, surgissent dans la maison divers individus qui vont quelque peu bousculer les prévisions de Pierre et Sophie.

Une comédie pleine de rebondissements écrite par Philippe Bezkorowajny, et orchestrée à quatre mains par l’auteur et son assistante metteuse en scène, Josiane Marquet, pour la troupe du Théâtre des deux Rivières. .

Foyer des Albins Val de Virvée 33240 Gironde

