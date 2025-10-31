Théâtre à Valliere Vallière
Théâtre à Valliere Vallière vendredi 31 octobre 2025.
Théâtre à Valliere
Salle polyvalente Vallière Creuse
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02
Mère et Maire ça va de pair!
Une pièce de Angélique SUTTY
Comédie en trois actes
Le 31/10 à 20h30
Le 01/11 à 20h30 (+repas facultatif)
Le 02/11 à 14h30 .
Salle polyvalente Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine huguette-lemaire@hotmail.fr
