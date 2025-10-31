Théâtre à Valliere Vallière

Théâtre à Valliere Vallière vendredi 31 octobre 2025.

Théâtre à Valliere

Salle polyvalente Vallière Creuse

Mère et Maire ça va de pair!

Une pièce de Angélique SUTTY

Comédie en trois actes

Le 31/10 à 20h30

Le 01/11 à 20h30 (+repas facultatif)

Le 02/11 à 14h30 .

Salle polyvalente Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine huguette-lemaire@hotmail.fr

