Théâtre à Valliere Vallière

Mère et Maire ça va de pair!
Une pièce de Angélique SUTTY
Comédie en trois actes

Le 31/10 à 20h30
Le 01/11 à 20h30 (+repas facultatif)
Le 02/11 à 14h30   .

Salle polyvalente Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine   huguette-lemaire@hotmail.fr

