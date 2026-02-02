Théâtre à Vauclair Entre vos lignes

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

A voir au Pavillon de Vauclair !

Seule en scène, Sélène Assaf reconvoque les voix de ses deux grands-mères, Téta et Néné, l’une libanaise, l’autre française, et les incarne à tour de rôle. Écrit à partir de souvenirs d’enfance et d’entretiens menés par l’autrice-actrice elle-même, ce spectacle autobiographique part de l’intime pour interroger notre rapport à l’identité et à la difficile construction de soi face à l’héritage culturel, pesant et parfois contradictoire, légué par celles et ceux qui ont vécu avant nous. Une petite-fille, adulte à présent, se déplace entre les lignes d’hier et celles d’aujourd’hui, guidée par les mélodies de Fayruz et Billie Holliday, entre Bruxelles, Paris et Beyrouth, évoquant, non sans humour, le théâtre, la féminité, les rêves autant que les combats…

Une pièce proposée par la Comédie CDN de Reims créé en itinérance sur le territoire du Grand Est…

RV au Pavillon de Vauclair à 18h ! (durée ~ 1h pour tout public à partir de 10 ans sur réservation) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A must-see at Pavillon de Vauclair!

L’événement Théâtre à Vauclair Entre vos lignes Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-02-02 par OT du Pays de Laon