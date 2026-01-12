Théâtre à Vauclair La souricière Bouconville-Vauclair

Théâtre à Vauclair La souricière

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 21:30:00

2026-02-21

Une pièce de la compagnie Topaze…

C’est une pièce d’Agatha Christie sous forme de fantaisie policière, dans laquelle on trouve un manoir, des cadavres et des personnages hauts en couleur !

RV au Pavillon Vallis Clara à 20h ! (durée 1h30 à partir de 8 ans) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

A play by the Topaze company…

