Théâtre à Vauclair La souricière Bouconville-Vauclair samedi 21 février 2026.
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 21:30:00
2026-02-21
Une pièce de la compagnie Topaze…
C’est une pièce d’Agatha Christie sous forme de fantaisie policière, dans laquelle on trouve un manoir, des cadavres et des personnages hauts en couleur !
RV au Pavillon Vallis Clara à 20h ! (durée 1h30 à partir de 8 ans) .
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr
English :
A play by the Topaze company…
