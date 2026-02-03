Théâtre à Vauclair Pinocchio Bouconville-Vauclair

Théâtre à Vauclair Pinocchio

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Geppetto, un menuisier très pauvre, rêve de changer de vie. Sur les conseils de la fée bleue, il décide de créer un pantin de bois extraordinaire qui lui permettra de gagner sa vie. Grâce à un ami, il trouve une bûche particulière et sculpte une marionnette qu’il nomme Pinocchio. Alors qu’il s’endort avant de terminer son ouvrage, Geppetto rêve que son pantin s’anime et devient un vrai petit garçon. Commence alors l’histoire fantastique de Pinocchio, faite d’aventures, de rencontres et de rebondissements, jusqu’au moment où Geppetto retrouve son pantin de bois.

RV au Pavillon de Vauclair à 16h30 ! (durée ~ 1h pour tout public à partir de 3 ans sur réservation)

Geppetto, un menuisier très pauvre, rêve de changer de vie. Sur les conseils de la fée bleue, il décide de créer un pantin de bois extraordinaire qui lui permettra de gagner sa vie. Grâce à un ami, il trouve une bûche particulière et sculpte une marionnette qu’il nomme Pinocchio. Alors qu’il s’endort avant de terminer son ouvrage, Geppetto rêve que son pantin s’anime et devient un vrai petit garçon. Commence alors l’histoire fantastique de Pinocchio, faite d’aventures, de rencontres et de rebondissements, jusqu’au moment où Geppetto retrouve son pantin de bois.

RV au Pavillon de Vauclair à 16h30 ! (durée ~ 1h pour tout public à partir de 3 ans sur réservation) .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Geppetto, a very poor carpenter, dreams of changing his life. On the advice of the Blue Fairy, he decides to create an extraordinary wooden puppet that will enable him to earn a living. Thanks to a friend, he finds a special log and carves a puppet, which he names Pinocchio. As he falls asleep before finishing his work, Geppetto dreams that his puppet comes to life and becomes a real little boy. And so begins the fantastic story of Pinocchio, full of adventures, encounters and twists and turns, until Geppetto is reunited with his wooden puppet.

See you at the Pavillon de Vauclair at 4.30pm! (duration: ~ 1h for all ages 3 and up booking required)

L’événement Théâtre à Vauclair Pinocchio Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Laon