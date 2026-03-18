Théâtre à Villegouge Ce soir on sort

salle des fêtes Villegouge Gironde

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Une comédie de Pascal Guillemaud, interprétée par La Troupe Du Lac .

salle des fêtes Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 33 52 90

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English : Théâtre à Villegouge Ce soir on sort

L’événement Théâtre à Villegouge Ce soir on sort Villegouge a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Fronsadais