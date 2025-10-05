Théâtre à Villegouge « De l’autre côté de la route » Villegouge
salle des fêtes Villegouge Gironde
Une comédie de Clément Koch, par la troupe GRAIN DE SEL Saugon/Generac, organisé par L’association LUGON en ARC en CIEL
Mise en scène Christiane Moutet, Lumière Romain Robert
Avec Alain et Myriam Barberet, Marie-Pascale Doré, Oriella Gatellier, Géraldine Girard.
C’est l’histoire d’une chercheuse en physique moléculaire ayant travaillé dans un laboratoire dirigé par un grand patron cynique et prêt à tout pour réussir. C’est l’histoire d’une journaliste, Michèle qui vient réveiller son passé. S’instaure un face à face parfois drôle, parfois grave, avec l’arrivée d’autres personnages tout aussi attachants.
Comédie d’actualité, drôle et touchante. .
salle des fêtes Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 33 52 90
