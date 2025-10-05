Théâtre à Villegouge « De l’autre côté de la route » Villegouge

Théâtre à Villegouge « De l’autre côté de la route » Villegouge dimanche 5 octobre 2025.

Théâtre à Villegouge « De l’autre côté de la route »

salle des fêtes Villegouge Gironde

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Une comédie de Clément Koch, par la troupe GRAIN DE SEL Saugon/Generac, organisé par L’association LUGON en ARC en CIEL

Mise en scène Christiane Moutet, Lumière Romain Robert

Avec Alain et Myriam Barberet, Marie-Pascale Doré, Oriella Gatellier, Géraldine Girard.

C’est l’histoire d’une chercheuse en physique moléculaire ayant travaillé dans un laboratoire dirigé par un grand patron cynique et prêt à tout pour réussir. C’est l’histoire d’une journaliste, Michèle qui vient réveiller son passé. S’instaure un face à face parfois drôle, parfois grave, avec l’arrivée d’autres personnages tout aussi attachants.

Comédie d’actualité, drôle et touchante. .

salle des fêtes Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 33 52 90

English : Théâtre à Villegouge « De l’autre côté de la route »

German : Théâtre à Villegouge « De l’autre côté de la route »

Italiano :

Espanol : Théâtre à Villegouge « De l’autre côté de la route »

L’événement Théâtre à Villegouge « De l’autre côté de la route » Villegouge a été mis à jour le 2025-09-04 par OT du Fronsadais