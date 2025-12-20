Théâtre à Villegouge la porte à côté Villegouge

Théâtre à Villegouge la porte à côté

salle des fêtes Villegouge Gironde

Une comédie de Fabrice Roger Lacan, par la troupe GRAIN DE SEL , organisé par L’association LUGON en ARC en CIEL

Elle est psy. Il vend des yaourts. Ils sont voisins de palier ils se détestent cordialement.

A la fois drôle et émouvante, cette pièce est l’occasion de passer un bon moment dans une ambiance conviviale et familiale. .

