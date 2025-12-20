Théâtre à Villegouge la porte à côté Villegouge
Théâtre à Villegouge la porte à côté Villegouge dimanche 11 janvier 2026.
Théâtre à Villegouge la porte à côté
salle des fêtes Villegouge Gironde
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-01-11
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Une comédie de Fabrice Roger Lacan, par la troupe GRAIN DE SEL , organisé par L’association LUGON en ARC en CIEL
Elle est psy. Il vend des yaourts. Ils sont voisins de palier ils se détestent cordialement.
A la fois drôle et émouvante, cette pièce est l’occasion de passer un bon moment dans une ambiance conviviale et familiale. .
salle des fêtes Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 33 52 90
