Théâtre A vous de gagner Théâtre des Jacobins Dinan

Théâtre A vous de gagner

Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Le comité de jumelage Dinan-Dinant a l’honneur de vous convier à une comédie pétillante de Vivien Lheraux, interprétée par la troupe Les Troubadours du Mont-en-Va

Synopsis

La célèbre émission A vous de gagner ! arrive à Trouchard-sur-Lart ! La petite commune est bien décidée à en découdre pour remporter les 250 000 € en jeu d’autant que le doyen de la France est de la partie et devrait bien permettre au village d’être couronné vainqueur. Seulement… malgré la bonne volonté du maire, les candidats sélectionnés sont loin d’être à la hauteur ! Et les ennuis ne font que commencer car lorsque l’ex de Brigitte débarque pour la faire chanter, c’est la réputation entière du village qui est menacée…

Surprises, révélations, escroqueries, insultes, bêtises et imbécillités se retrouvent sous le feu des projecteurs… Attention, direct dans 3, 2, 1 !

Réservation conseillée par téléphone .

Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 79 26 44

