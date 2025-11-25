Théâtre À vue de nez sous casque Foyer du théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

Théâtre À vue de nez sous casque

Foyer du théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-25 19:30:00

fin : 2025-11-26 20:30:00

2025-11-25 2025-11-26

À vue de nez sous casque est une expérience théâtrale immersive, sensible et innovante, pour petites et grandes oreilles. Casque audio sur la tête, les spectateurs sont plongés dans le noir, les yeux fermés, invités à écouter, imaginer et ressentir.

Foyer du théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

English : Theatre: At a glance under the helmet

À vue de nez sous casque is an immersive, sensitive and innovative theatrical experience for ears of all ages. With headphones on their heads, spectators are plunged into darkness, eyes closed, invited to listen, imagine and feel.

German : Theater: Ein Blick unter den Helm

À vue de nez sous casque ist ein immersives, sensibles und innovatives Theatererlebnis für kleine und große Ohren. Mit Kopfhörern auf den Ohren tauchen die Zuschauer mit geschlossenen Augen in die Dunkelheit ein und werden dazu eingeladen, zuzuhören, sich Dinge vorzustellen und zu fühlen.

Italiano :

À vue de nez sous casque è un’esperienza teatrale coinvolgente, sensibile e innovativa per grandi e piccini. Con le cuffie in testa, il pubblico si immerge nel buio, a occhi chiusi, invitato ad ascoltare, immaginare e sentire.

Espanol :

À vue de nez sous casque es una experiencia teatral inmersiva, sensible e innovadora para grandes y pequeños. Con los auriculares puestos, el público se sumerge en la oscuridad, con los ojos cerrados, invitado a escuchar, imaginar y sentir.

