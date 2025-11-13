Théâtre « A vue de nez » (sous casques) Saint-Pierre-le-Viger

jeudi 13 novembre 2025.

Théâtre « A vue de nez » (sous casques)

Route de Veules Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime

Début : 2025-11-13 14:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Théâtre « À vue de nez »

Des chaises dispersées, un casque pour chacun…

Un espace d’écoute particulier et intime qui invite les spectateurs à fermer les yeux et à expérimenter l’espace du noir comme territoire de l’imaginaire.

Nathalie Bensard propose une série théâtrale d’un nouveau genre, quelques courts épisodes tirés au sort parmi dix-huit qui décrivent le quotidien d’un enfant qui ne voit rien, celui que l’on appelle dans les cours d’école… miro ou binoclard . Entre la naissance et les premiers amours, nous découvrons, à travers son regard tronqué, sa vision du monde. Elle nous plonge dans la réalité des bigleux, avec ou sans lunettes. C’est en assistant à leurs échecs, leurs chutes et leur maladresse que nous réalisons ce que c’est que de ne rien voir, dans la rue, à l’école, en vacances.

Fermez les yeux, écoutez, imaginez…

A 14h00 Salle polyvalente Simone Veil | Saint-Pierre-le-Viger

Durée 50 minutes / 8ans +

Tarif scolaire | Primaire 5 € Tarif scolaire Hors St Valery-en-Caux | Primaire 6 € .

Route de Veules Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

