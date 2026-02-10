Théâtre ABSOLUTELY HILARIOUS

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Absolutely Hilarious revient à la Comédie d’Amiens pour une soirée d’humour pleine d’énergie, de surprises et de regards bien sentis sur notre époque.

Sur scène, Karine Dubernet, Antonia de Rendinger et Denise invitent le public à entrer dans leurs univers respectifs, grâce à leur humour parfois sans filtre.

Karine Dubernet observe, décortique et pique là où ça fait rire.

Antonia de Rendinger excelle dans l’art du détail, des personnages et des situations qu’on reconnaît un peu trop bien.

Denise, elle, arrive avec une liberté et une présence qui ne laissent personne indifférent, un humour frontal, souvent là où on ne l’attend pas.

Une soirée présentée par Les Agités Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm

English :

Absolutely Hilarious returns to the Comédie d?Amiens for an evening of humor full of energy, surprises and sharp insights into our times.

On stage, Karine Dubernet, Antonia de Rendinger and Denise invite the audience to enter their respective worlds, thanks to their sometimes unfiltered humor.

Karine Dubernet observes, dissects and pokes where it makes you laugh.

Antonia de Rendinger excels in the art of detail, with characters and situations we recognize a little too well.

Denise, on the other hand, arrives with a freedom and presence that leave no one indifferent, and a frontal sense of humor, often where you least expect it.

An evening presented by Les Agités Christophe Combarieu and Mathieu Wilhelm

L’événement Théâtre ABSOLUTELY HILARIOUS Amiens a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’AMIENS