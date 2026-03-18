THÉÂTRE ACTION! ENFIN…PRESQUE. AVEC LA CIE SCARAMOUCHE SALLE DU PICON Le Fousseret
THÉÂTRE ACTION! ENFIN…PRESQUE. AVEC LA CIE SCARAMOUCHE SALLE DU PICON Le Fousseret vendredi 3 avril 2026.
THÉÂTRE ACTION! ENFIN…PRESQUE. AVEC LA CIE SCARAMOUCHE
SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 23:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Venez découvrir ou redécouvrir la Cie Scaramouche dans Action! Enfin…presque
Une équipe de cinéma investit un théâtre pour tourner une scène de meurtre.
Tout est prêt. Tout est en place. Sauf les personnes.
Entre ambitions démesurées, jalousies explosives et magouilles financières, le tournage vire au chaos.
Action ! Enfin… presque, une comédie jubilatoire !
Tarif libre, au chapeau. .
SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr
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English :
Come and discover or rediscover Cie Scaramouche in Action! At last…almost
L’événement THÉÂTRE ACTION! ENFIN…PRESQUE. AVEC LA CIE SCARAMOUCHE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE