Théâtre Action et Vérité ! Smart Café Théâtre Brives-Charensac samedi 11 octobre 2025.

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

spectacle seul

Date et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

C ‘est le grand jour, Maxime va se marier ! Le problème ; c’est qu’il vient de se réveiller et qu’il est enfermé chez un ou une inconnue… Où est-il ? Que s’est-il passé pendant son enterrement de vie de garçon ?

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

It’s the big day, Maxime is getting married! The problem is, he’s just woken up and is locked in a stranger’s house… But where is he? What happened at his stag party?

German :

Es ist der große Tag, Maxime wird heiraten! Das Problem ist, dass er gerade aufgewacht ist und bei einer unbekannten Person eingesperrt ist… Wo ist er? Was ist bei seinem Junggesellenabschied passiert?

Italiano :

È il grande giorno, Maxime si sposa! Il problema è che si è appena svegliato ed è chiuso in casa di uno sconosciuto… Ma dove si trova? Cosa è successo al suo addio al celibato?

Espanol :

Es el gran día, ¡Maxime se casa! El problema es que acaba de despertarse y está encerrado en casa de un desconocido… ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado en su despedida de soltero?

mis à jour le 2025-09-21