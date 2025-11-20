Théâtre Action sur le marché Place du Bayaà Salies-de-Béarn

Théâtre Action sur le marché

Place du Bayaà Marché Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Dans le cadre de la 28ème édition du Festisol Environnement et Droits des Peuples , le collectif Festisol en Béarn des Gaves propose un Théâtre-Action en plein coeur du marché de la petite cité du sel. A travers le Théâtre-Action, le collectif tend à donner la parole à ceux qui ne semblent jamais pouvoir la prendre.

Ouvert à tous ! .

Place du Bayaà Marché Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine festisol.bearndesgaves@gmail.com

