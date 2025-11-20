Théâtre adaptation de l’ « Autobiographie d’une Courgette » Palais des congrès Digne-les-Bains

Théâtre adaptation de l’ « Autobiographie d’une Courgette » Palais des congrès Digne-les-Bains jeudi 20 novembre 2025.

Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Début : Jeudi 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20 20:30:00

2025-11-20

COURGETTE 7 nominations aux Molières 2024 & 7 nominations aux Trophées de la Comédie Musicale 2024

Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

COURGETTE ? 7 nominations at the Molières 2024 & 7 nominations at the Trophées de la Comédie Musicale 2024

German :

COURGETTE ? 7 Nominierungen für die Molières 2024 & 7 Nominierungen für die Trophées de la Comédie Musicale 2024

Italiano :

COURGETTE ? 7 nomination ai Molières 2024 & 7 nomination ai Trophées de la Comédie Musicale 2024

Espanol :

COURGETTE ? 7 nominaciones a los Molières 2024 & 7 nominaciones a los Trophées de la Comédie Musicale 2024

