Théâtre adaptation de l’ « Autobiographie d’une Courgette » Palais des congrès Digne-les-Bains jeudi 20 novembre 2025.
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Début : Jeudi 2025-11-20 19:00:00
2025-11-20
COURGETTE 7 nominations aux Molières 2024 & 7 nominations aux Trophées de la Comédie Musicale 2024
Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr
English :
COURGETTE ? 7 nominations at the Molières 2024 & 7 nominations at the Trophées de la Comédie Musicale 2024
German :
COURGETTE ? 7 Nominierungen für die Molières 2024 & 7 Nominierungen für die Trophées de la Comédie Musicale 2024
Italiano :
COURGETTE ? 7 nomination ai Molières 2024 & 7 nomination ai Trophées de la Comédie Musicale 2024
Espanol :
COURGETTE ? 7 nominaciones a los Molières 2024 & 7 nominaciones a los Trophées de la Comédie Musicale 2024
