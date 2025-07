Théatre Adaptation de « La Métamorphose » Centre Culturel René Char Digne-les-Bains

Centre Culturel René Char 45 Av. du 8 Mai 1945 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Vendredi 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Aurélie Saada vous invite à assister à sa mise en scène de « La Métamorphose » de Franz Kafka. Roman racontant l’histoire de Gregor Samsa, un homme qui se réveille un matin métamorphosé en gigantesque cafard.

Centre Culturel René Char 45 Av. du 8 Mai 1945 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

Aurélie Saada invites you to attend her production of Franz Kafka’s « The Metamorphosis ». The novel tells the story of Gregor Samsa, a man who wakes up one morning metamorphosed into a gigantic cockroach.

German :

Aurélie Saada lädt Sie ein, ihrer Inszenierung von Franz Kafkas « Die Verwandlung » beizuwohnen. Der Roman erzählt die Geschichte von Gregor Samsa, einem Mann, der eines Morgens in eine riesige Kakerlake verwandelt aufwacht.

Italiano :

Aurélie Saada vi invita ad assistere alla sua produzione de « La metamorfosi » di Franz Kafka. Questo romanzo racconta la storia di Gregor Samsa, un uomo che una mattina si sveglia metamorfosato in un gigantesco scarafaggio.

Espanol :

Aurélie Saada le invita a asistir a su puesta en escena de « La metamorfosis » de Franz Kafka. Esta novela cuenta la historia de Gregor Samsa, un hombre que se despierta una mañana metamorfoseado en una gigantesca cucaracha.

