Théâtre Ado un jour, à dos toujours
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
moins de 12 ans
Début : 2025-12-28 18:00:00
2025-12-28 2025-12-29
Katpat Compagnie présente Ado un jour, à dos toujours .
Une pièce de Jérôme Paquatte et Jean-Marc Magnoni
Mise en scène de Jérôme Paquatte et Renato Ribero
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com
English :
Katpat Compagnie presents Ado un jour, à dos toujours .
A play by Jérôme Paquatte and Jean-Marc Magnoni
Directed by Jérôme Paquatte and Renato Ribero
German :
Katpat Compagnie präsentiert Ado un jour, à dos toujours (Einmal Teenager, immer Rucksack).
Ein Stück von Jérôme Paquatte und Jean-Marc Magnoni
Regie: Jérôme Paquatte und Renato Ribero
Italiano :
Katpat Compagnie presenta Ado un jour, à dos toujours .
Uno spettacolo di Jérôme Paquatte e Jean-Marc Magnoni
Regia di Jérôme Paquatte e Renato Ribero
Espanol :
Katpat Compagnie presenta Ado un jour, à dos toujours .
Una obra de Jérôme Paquatte y Jean-Marc Magnoni
Dirigida por Jérôme Paquatte y Renato Ribero
