Théâtre Ado un jour, à dos toujours

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 18:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28 2025-12-29

Katpat Compagnie présente Ado un jour, à dos toujours .



Une pièce de Jérôme Paquatte et Jean-Marc Magnoni

Mise en scène de Jérôme Paquatte et Renato Ribero

.

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com

English :

Katpat Compagnie presents Ado un jour, à dos toujours .



A play by Jérôme Paquatte and Jean-Marc Magnoni

Directed by Jérôme Paquatte and Renato Ribero

German :

Katpat Compagnie präsentiert Ado un jour, à dos toujours (Einmal Teenager, immer Rucksack).



Ein Stück von Jérôme Paquatte und Jean-Marc Magnoni

Regie: Jérôme Paquatte und Renato Ribero

Italiano :

Katpat Compagnie presenta Ado un jour, à dos toujours .



Uno spettacolo di Jérôme Paquatte e Jean-Marc Magnoni

Regia di Jérôme Paquatte e Renato Ribero

Espanol :

Katpat Compagnie presenta Ado un jour, à dos toujours .



Una obra de Jérôme Paquatte y Jean-Marc Magnoni

Dirigida por Jérôme Paquatte y Renato Ribero

L’événement Théâtre Ado un jour, à dos toujours Royan a été mis à jour le 2025-11-07 par Royan Atlantique