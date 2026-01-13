Théâtre Adopte-un-vieux.fr Montfort-sur-Meu

Théâtre Adopte-un-vieux.fr

Début : 2026-02-07 20:30:00

2026-02-07

La troupe de Breteil remonte sur les planches !

Ils ont révisé leurs textes (enfin, presque), ils ont révisé leurs chutes, il ne manque plus que vos rires pour que le spectacle commence !

ADOPTE-UN-VIEUX.FR .

Coécrite par Agnès et Yannick Paty ainsi que Jean-Luc Pecqueur, la pièce nous plonge dans un véritable joyeux bazar . Tout commence par un accident de bouteille d’encre chez un notaire… Entre une secrétaire maladroite, un infirmier loufoque, une belle-sœur décalée et une mamie aux sept chats, le public est entraîné dans un tourbillon de quiproquos. Une chose est sûre le dénouement vous surprendra jusqu’à la dernière réplique !

Du rire pour la bonne cause

Une soirée solidaire pour Sensibi.Lise

La représentation du 31 janvier revêt une importance particulière. La troupe jouera au profit de l’association Sensibi.Lise,. Cette association œuvre au quotidien pour sensibiliser le public à la mucoviscidose, soutenir la recherche et accompagner les familles. Venir applaudir les comédiens ce soir-là, c’est aussi offrir un souffle d’avenir à ceux qui en ont besoin.

Dates et réservations

• À BRETEIL Les 31 janvier, 1er février ainsi que les 21 et 22 février.

• À MONTFORT-SUR-MEU Les 7, 8, 14 et 15 février.

Les samedis 20H30 les dimanches 15H

Réservations Magasin Carrefour Express à Breteil UTILE à Montfort

ou par téléphone au 06 16 47 69 35. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 47 69 35

