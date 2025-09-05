Théâtre Ados sur Tiktok, Parents qui déblok TST Saint-Pol-de-Léon

Théâtre Ados sur Tiktok, Parents qui déblok TST Saint-Pol-de-Léon mardi 3 février 2026.

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03 21:30:00

2026-02-03

Les ados, n’essayez pas de les comprendre. Essayez juste de survivre.

Ils grognent au lieu de parler, pensent que tout leur est dû, ont le wifi greffé à la place du cerveau et auront bientôt des touches à la place des doigts… Bienvenue dans le monde merveilleux des ados !

Les parents de Zoé et Léo étaient prévenus mais ils ne s’attendaient quand même pas à ça. Avoir des ados à la maison, c’est comme essayer d’apprivoiser des animaux sauvages ! Vous risquez votre vie à chaque instant et votre maison devient une jungle… Cette histoire est une pure création mais elle risque de beaucoup ressembler à la vôtre…

Tout public.

Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h.

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

