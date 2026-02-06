Théâtre Adriene Bergson-Johnson Salle Bil Toki Ascain
Théâtre Adriene Bergson-Johnson Salle Bil Toki Ascain dimanche 22 février 2026.
Théâtre Adriene Bergson-Johnson
Salle Bil Toki Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Dans un XXIᵉ siècle trouble, Adriene Bergson-Johnson, entrepreneuse texane, a eu une révélation elle est prête à sauver la culture basque.
Sous la forme d’une conférence de coaching collectif, ce monologue en euskara propose un regard décalé, mordant et plein d’humours.
A partir de 12 ans. .
Salle Bil Toki Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Adriene Bergson-Johnson
L’événement Théâtre Adriene Bergson-Johnson Ascain a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Pays Basque