Théâtre Agatha Christie, Le Vallon

Rue de la Sainte-Rose Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Quand trois femmes sont amoureuses d’un même homme, le week-end peut rapidement mal tourner… La troupe théâtre passion de Dordives propose une représentation de son spectacle Le Vallon , mis en scène par Alexandre Beaulieu et Humphrey Vidal.

Quand trois femmes sont amoureuses d’un même homme, le week-end peut rapidement mal tourner… La troupe théâtre passion de Dordives propose une représentation de son spectacle Le Vallon , mis en scène par Alexandre Beaulieu et Humphrey Vidal. 0 .

Rue de la Sainte-Rose Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 55 99 98 01

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English :

When three women are in love with the same man, the weekend can quickly turn ugly? The Dordives passion theater troupe is offering a performance of its show Le Vallon , directed by Alexandre Beaulieu and Humphrey Vidal.

L’événement Théâtre Agatha Christie, Le Vallon Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-03-18 par OT 3CBO