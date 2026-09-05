Théâtre – Agathe nous gâte Roussy-le-Village
samedi 3 octobre 2026 · Roussy-le-Village
Informations pratiques
Roussy-le-Village
Théâtre – Agathe nous gâte
18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Un manoir, une tante défunte… et un héritage ! Sauf que ce n’est pas si simple… Tante Agathe a pensé à tout pour rendre cela inoubliable. Pour toucher le pactole, il va falloir… coopérer !
Au programme : des épreuves loufoques, des alliances improbables et des règlements de comptes ! Tante Agathe n’a pas fini de faire tourner sa famille en bourrique… même depuis l’au-delà !
Représentation par la troupe de théâtre de L’Ile en Joie. Sans réservation.Tout public
0 .
18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A mansion, a deceased aunt… and an inheritance! Except it’s not that simple… Aunt Agathe has thought of everything to make this unforgettable. To get your hands on the jackpot, you’ll have to… play along!
On the agenda: zany challenges, unlikely alliances, and settling of scores! Aunt Agathe isn’t done driving her family crazy… even from beyond the grave!
Performed by the L’Ile en Joie theater troupe. No reservations required.
L’événement Théâtre – Agathe nous gâte Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-09-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
À voir aussi à Roussy-le-Village (Moselle)
- JEP Chapelle Saint-Fiacre Grand Rue Roussy-le-Village 19 septembre 2026
- JEP Église Saint-Denis Roussy-le-Village 19 septembre 2026
- JEP Chapelle Sainte-Croix Rue de la Chapelle Roussy-le-Village 19 septembre 2026
- JEP Maison Forte de Roussy-le-Village Roussy-le-Village 19 septembre 2026
- Le Mythe de Clitôris Festival Ici et Encore là Roussy-le-Village 26 septembre 2026