Informations pratiques

Roussy-le-Village

Théâtre – Agathe nous gâte

18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Un manoir, une tante défunte… et un héritage ! Sauf que ce n’est pas si simple… Tante Agathe a pensé à tout pour rendre cela inoubliable. Pour toucher le pactole, il va falloir… coopérer !

Au programme : des épreuves loufoques, des alliances improbables et des règlements de comptes ! Tante Agathe n’a pas fini de faire tourner sa famille en bourrique… même depuis l’au-delà !

Représentation par la troupe de théâtre de L’Ile en Joie. Sans réservation.Tout public

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18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr

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English :

A mansion, a deceased aunt… and an inheritance! Except it’s not that simple… Aunt Agathe has thought of everything to make this unforgettable. To get your hands on the jackpot, you’ll have to… play along!

On the agenda: zany challenges, unlikely alliances, and settling of scores! Aunt Agathe isn’t done driving her family crazy… even from beyond the grave!

Performed by the L’Ile en Joie theater troupe. No reservations required.

L’événement Théâtre – Agathe nous gâte Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-09-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS