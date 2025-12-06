Théâtre Agen-d’Aveyron
Théâtre Agen-d’Aveyron dimanche 14 décembre 2025.
Théâtre
Agen-d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2025-12-14
20h30 Salle des fêtes. Organisé par l’Association DECLIC.
Agen-d’Aveyron 12630 Aveyron Occitanie +33 6 48 98 85 14 atelier.lez.arts12@gmail.com
English :
8:30pm Salle des fêtes. Organized by the DECLIC Association.
