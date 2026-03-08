THÉÂTRE AGNÈS BELLADONE Béziers

THÉÂTRE AGNÈS BELLADONE

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

2026-03-28



2026-03-28

Comédie vive sur théâtre, gloire et rivalités, où une star voit sa loge bouleversée par une protégée.

La pièce Agnès Belladone , écrite par Jean‑Paul Alègre et portée par la Compagnie du Théâtre du Triangle, plonge dans les coulisses d’une grande actrice à l’apogée de sa carrière. Dans sa loge, entourée de son agent, d’un journaliste, de sa costumière et de son compagnon sur scène, Agnès règne sur sa petite cour d’admirateurs. Mais l’arrivée d’une jeune comédienne qu’elle présente comme sa protégée vient perturber cet équilibre apparemment immuable. Une comédie vive et intime sur le théâtre, la gloire et les rivalités entre générations.

Organisé par le Club Agora Béziers, les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

A lively comedy about theater, fame and rivalry, in which a star sees his dressing room turned upside down by a protégée.

