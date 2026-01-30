Théâtre Ah la famille !

Salle Fredaine Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

L’US Hunaudaye a le plaisir de vous convier à son théâtre qui revient à la mi-février comme à son habitude.

La troupe Les Fous à Lié nous fait encore une fois le plaisir de se joindre à nous pour interpréter une comédie en 3 actes de Viviane Tardivel Tais-toi François .

Le script

Ginette, paisible retraitée, propose une location de vacances à la campagne. Deux couples de citadins ont réservé Victoire et Vianney, tous les deux informaticiens et Conan et Cosette, l’un comme l’autre professeurs. Victoire et Cosette sont des amies de longue date mais Vianney ne supporte pas l’amie de sa femme et son époux. Conan subit inexorablement les réflexions désobligeantes de Vianney. Les deux amies espèrent que le dépaysement à la campagne fera les deux hommes se rapprocher. Toutes les conditions sont réunies pour passer un agréable séjour avec la propriétaire Ginette qui est à leurs petits soins et Loulou, l’épicière qui espère tirer profit de ces touristes. Mais la campagne n’est pas la ville et il faut savoir en accepter les petits désagréments tel un coq qui chante… Et François, le coq de Ginette, ne manque de voix. Ajoutez au chant du coq une multitudes d’imprévus et la tension monte très vite entre les deux couples. Mais Ginette est là pour apaiser toutes les tensions… quoique !

Les 13 et 14 février à 20h30 et le 15 février à 14h30. .

Salle Fredaine Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 18 62 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Ah la famille ! Plestan a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor