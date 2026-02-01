Théâtre Aime-moi… si tu peux ! LA COMÉDIE DE METZ Metz

Théâtre Aime-moi… si tu peux !

Aime moi… si tu peux ! ou le fabuleux destin de Hervé Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement drôle.

Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée. Ingénieur informatique, il est consciencieux et passionné par son travail. Ses amis le considèrent comme un cas désespéré de l’amour. Mais pas lui. Lui attend. Il attend l’amour, le vrai, le pur, l’inaccessible.

Au point d’idéaliser et de sacraliser ce qui doit arriver… Son mariage avec Monica Bellucci, qu’il a prévu pour l’été 2018. Bref Hervé Pauchard a tout pour inspirer la tristitude.

Nina, sa voisine de palier, est totalement à l’opposé. Exubérante, provocatrice, sensuelle… Elle qui a tous les hommes à ses pieds va, à la surprise de tous, jeter son dévolu sur ce voisin qui la perturbe et la fascine.

Mais cela ne fait pas du tout partie des prévisions de Hervé Pauchard. Insensible aux rapprochements de Nina, il va d’abord se montrer distant. Avant que celle-ci n’utilise les grands moyens pour parvenir à ses fins…

Auteur Julien Sigalas

Metteur en scène Audrey Stahl-Truffier

Comédiens Cécile Bonansea, Jean GoltierTout public

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

English :

Love me… if you can! or the fabulous destiny of Hervé Pauchard, an atypical and irresistibly funny character.

Hervé Pauchard is 30 years old. A well-ordered life. He’s a computer engineer, conscientious and passionate about his work. His friends consider him a hopeless case of love. But he’s not. He’s waiting. He’s waiting for true, pure, unattainable love.

To the point of idealizing and sacralizing what must happen… His marriage to Monica Bellucci, scheduled for summer 2018. In short, Hervé Pauchard has everything it takes to inspire sadness.

Nina, his next-door neighbor, is the complete opposite. Exuberant, provocative, sensual… She has all the men in the world at her feet and, to everyone’s surprise, she sets her sights on this neighbor who both disturbs and fascinates her.

But this is not at all what Hervé Pauchard had in mind. Unmoved by Nina’s closeness, he is initially distant. But then she uses all the means at her disposal to get what she wants…

Author Julien Sigalas

Director: Audrey Stahl-Truffier

Actors Cécile Bonansea, Jean Goltier

