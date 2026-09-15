Théâtre – Al Capone Palais des Arts et du Festival Dinard

samedi 13 février 2027 · Palais des Arts et du Festival · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Théâtre – Al Capone

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 20:30:00

fin : 2027-02-13 22:00:00

Date(s) :

2027-02-13

Théâtre / biopic musical

Plongé au coeur de la prohibition, à Chicago, le public suit l’ascension fulgurante d’Alfonso « Scarface » Capone, de ses débuts dans les rues de New York à son règne de gangster impitoyable traqué par Eliot Ness.

Dans une ambiance rythmée et ponctuée par les interventions de deux musiciens de jazz, cinq comédiens incarnent tour à tour ses alliés et ses ennemis dans ce drame social et historique.

Le pouvoir et la corruption, le rêve américain, la trahison et la violence sont autant de thèmes qui ponctuent la narration intense et haletante de cette histoire vraie…

EN PLUS !

-Une poignée de privilégiés pourra entrer dans les coulisses d’un spectacle, et assister au montage du décor, la veille de la représentation. Réservations sur la billetterie en ligne, à compter du lundi 1er février 2027.

-Une rencontre avec les artistes sera proposée à l’issue des représentations.

Placement numéroté (assis)

Durée : 1 h 30, sans entracte

Tout public, à partir de 12 ans

Le samedi 13 février 2027 à 20h30

Théâtre Debussy- Palais des Arts et du Festival

Réservation:

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme – 2 boulevard Féart 35800 Dinard

– En ligne sur ville-dinard.fr > rubrique « billetterie » .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Théâtre – Al Capone Dinard a été mis à jour le 2026-09-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme