Theatre ALBERT ET LA BARONNE Amnéville

Theatre ALBERT ET LA BARONNE Amnéville vendredi 21 novembre 2025.

Theatre ALBERT ET LA BARONNE

43 rue du Bon Puits Amnéville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Pierre Bibochet est un garagiste peu scrupuleux.

La pauvre Madame De La Brosse en fait les frais constamment et en perd littéralement les pédales.

Les répliquent s’enchaînent à vive allure. Il n’y a pas de doute on est là pour rire et pour savourer les incroyables rebondissements de ce face à face bien huilé.Tout public

.

43 rue du Bon Puits Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 71 22 22 assos.festivites@amneville-les-thermes.com

English :

Pierre Bibochet is an unscrupulous garage owner.

Poor Madame De La Brosse is constantly at his mercy, literally losing it.

The retorts follow in rapid succession. There’s no doubt about it: we’re here to laugh and enjoy the incredible twists and turns of this well-oiled face-off.

German :

Pierre Bibochet ist ein skrupelloser Garagenbesitzer.

Die arme Madame De La Brosse bekommt das ständig zu spüren und verliert buchstäblich die Nerven.

Die Repliken folgen in rascher Folge. Es gibt keinen Zweifel: Wir sind hier, um zu lachen und die unglaublichen Wendungen dieser gut geölten Konfrontation zu genießen.

Italiano :

Pierre Bibochet è un proprietario di garage senza scrupoli.

La povera Madame De La Brosse ne paga costantemente le conseguenze e ne perde letteralmente le tracce.

Le repliche si susseguono a ritmo serrato. Non c’è dubbio: siamo qui per ridere e goderci gli incredibili colpi di scena di questo scontro ben oliato.

Espanol :

Pierre Bibochet es el propietario de un garaje sin escrúpulos.

La pobre Madame De La Brosse no para de pagar el pato y, literalmente, lo pierde.

Las réplicas se suceden. No hay duda: estamos aquí para reír y disfrutar de los increíbles giros de este bien engrasado cara a cara.

L’événement Theatre ALBERT ET LA BARONNE Amnéville a été mis à jour le 2025-10-09 par DESTINATION AMNEVILLE