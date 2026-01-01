Théâtre Albert et la Baronne Centre Culturel Puttelange-aux-Lacs

Théâtre Albert et la Baronne

Centre Culturel 1 rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs Moselle

Samedi 2026-01-31 20:00:00

2026-01-31 22:00:00

2026-01-31

Une pièce de et avec Guillaume Hosy et Delphine Denis.

Une soirée qui va vous faire perdre … les pédales !

Venez applaudir Albert et la Baronne , une comédie où rien ne tourne rond !

Pierre Bibochet, garagiste pas vraiment recommandable, mène une vie dure à la pauvre Madame De La Brosse, qui finit par ne plus savoir où donner de la tête.

Le répliques fusent, les situations dérapent et les fous rires s’enchaînent un vrai face-à-face bien huilé à savourer sans modération !

Buvette et petite restauration sur place.

Renseignements auprès du Foyer des Lacs.

Réservation via HelloAsso https://www.helloasso.com/…/evenem…/albert-et-la-baronne.

Paiement possible sur place le soir même.Tout public

Centre Culturel 1 rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 foyerdeslacs@gmail.com

