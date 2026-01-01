Théâtre Albert et la Baronne Centre Culturel Puttelange-aux-Lacs
Théâtre Albert et la Baronne Centre Culturel Puttelange-aux-Lacs samedi 31 janvier 2026.
Théâtre Albert et la Baronne
Centre Culturel 1 rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31 22:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Une pièce de et avec Guillaume Hosy et Delphine Denis.
Une soirée qui va vous faire perdre … les pédales !
Venez applaudir Albert et la Baronne , une comédie où rien ne tourne rond !
Pierre Bibochet, garagiste pas vraiment recommandable, mène une vie dure à la pauvre Madame De La Brosse, qui finit par ne plus savoir où donner de la tête.
Le répliques fusent, les situations dérapent et les fous rires s’enchaînent un vrai face-à-face bien huilé à savourer sans modération !
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements auprès du Foyer des Lacs.
Réservation via HelloAsso https://www.helloasso.com/…/evenem…/albert-et-la-baronne.
Paiement possible sur place le soir même.Tout public
6 .
Centre Culturel 1 rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 foyerdeslacs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A play by and starring Guillaume Hosy and Delphine Denis.
An evening that’ll make you go crazy!
Come and applaud Albert et la Baronne , a comedy where nothing goes right!
Pierre Bibochet, a disreputable garage owner, leads a hard life for poor Madame De La Brosse, who ends up not knowing where to turn.
The lines fly, the situations get out of hand and the giggles ensue: a well-oiled face-off to be savored without moderation!
Refreshments and snacks on site.
Information from Foyer des Lacs.
Reservations via HelloAsso https://www.helloasso.com/…/evenem…/albert-et-la-baronne.
Payment possible on site that evening.
L’événement Théâtre Albert et la Baronne Puttelange-aux-Lacs a été mis à jour le 2026-01-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES