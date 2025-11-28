Théâtre Alberto Hôtel Bonjour Pipriac ILOT DE LA MINOTERIE Pipriac

Théâtre Alberto Hôtel Bonjour Pipriac

ILOT DE LA MINOTERIE 5 rue du docteur leannec Pipriac Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:45:00

2025-11-28

Face au succès des premières représentations toutes complètes Les Pitres Atteints ont le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une date supplémentaire.

L’Îlot de la Minoterie Pipriac

Une nouvelle occasion de découvrir Alberto Hôtel, Bonjour, la comédie de Vivien Lheraux qui a déjà séduit le public.

Les réservations sont dès à présent possibles… mais ne tardez pas, les places partent vite ! .

+33 6 51 45 15 79

