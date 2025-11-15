Théâtre Alberto Hôtel Bonjour Îlot de la Minoterie Redon
Théâtre Alberto Hôtel Bonjour
Îlot de la Minoterie 5 rue du docteur leannec Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-15
Envie de passer un bon moment et de rire en famille ou entre amis ?
La troupe Les Pitres Atteints vous présente sa nouvelle comédie
“Hôtel Alberto, Bonjour”, écrite par Vivien Lheraux !
Plongez dans l’ambiance chaleureuse d’un hôtel en bord de mer où les situations improbables, les quiproquos et les personnages hauts en couleur s’enchaînent à un rythme effréné. Une soirée garantie sous le signe du rire et de la bonne humeur !
Réservation conseillée
06 51 45 15 79 06 83 84 88 72
Une comédie dynamique, accessible à tous, idéale pour un moment convivial !
N’attendez pas, les places partent vite .
