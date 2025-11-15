Théâtre Alberto Hôtel Bonjour Îlot de la Minoterie Redon

Théâtre Alberto Hôtel Bonjour

THÉÂTRE Comédie “Hôtel Alberto, Bonjour” Pipriac

À Pipriac (35)

Plusieurs dates en novembre

Envie de passer un bon moment et de rire en famille ou entre amis ?

La troupe Les Pitres Atteints vous présente sa nouvelle comédie

“Hôtel Alberto, Bonjour”, écrite par Vivien Lheraux !

Plongez dans l’ambiance chaleureuse d’un hôtel en bord de mer où les situations improbables, les quiproquos et les personnages hauts en couleur s’enchaînent à un rythme effréné. Une soirée garantie sous le signe du rire et de la bonne humeur !

Réservation conseillée

06 51 45 15 79 06 83 84 88 72

Une comédie dynamique, accessible à tous, idéale pour un moment convivial !

N’attendez pas, les places partent vite .

