[Théâtre] Alerte au Rouge Crépy-en-Valois

[Théâtre] Alerte au Rouge

25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Comédie en deux actes d’Olivier Tourancheau

Interprétée par le Compagnie Les Farfadets

Réservation conseillée

Vendredi 28 novembre 20h30

Samedi 29 novembre 20h30

Dimanche 30 novembre 15h

12€ (-12 ans 6€)

Salle des fêtes, rue Nationale, Crépy-en-Valois

06.72.20.27.73.

25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 72 20 27 73

English :

Comedy in two acts by Olivier Tourancheau

Performed by Compagnie Les Farfadets

Reservations recommended

? Friday, November 28 8:30 pm

Saturday, November 29 8:30 pm

Sunday, November 30 3pm

? 12? (-12 years 6?)

? Salle des fêtes, rue Nationale, Crépy-en-Valois

? 06.72.20.27.73.

German :

Komödie in zwei Akten von Olivier Tourancheau

Interpretiert von der Compagnie Les Farfadets

Reservierung empfohlen

? Freitag, 28. November 20.30 Uhr

Samstag, 29. November 20:30 Uhr

Sonntag 30. November 15h

? 12 (unter 12 Jahren: 6)

? Festsaal, rue Nationale, Crépy-en-Valois

? 06.72.20.27.73.

Italiano :

Commedia in due atti di Olivier Tourancheau

Rappresentato dalla compagnia Les Farfadets

Prenotazione consigliata

? Venerdì 28 novembre ore 20.30

Sabato 29 novembre ore 20.30

Domenica 30 novembre ore 15.00

12 anni (sotto i 12 anni: 6 anni)

? Salle des fêtes, rue Nationale, Crépy-en-Valois

? 06.72.20.27.73.

Espanol :

Comedia en dos actos de Olivier Tourancheau

Interpretada por la compañía Les Farfadets

Reserva recomendada

? Viernes 28 de noviembre 20.30 h

Sábado 29 de noviembre 20.30 h

Domingo 30 de noviembre 15.00 h

? 12? (menores de 12 años: 6?)

? Sala de fiestas, rue Nationale, Crépy-en-Valois

? 06.72.20.27.73.

