[Théâtre] Alerte au Rouge Crépy-en-Valois
[Théâtre] Alerte au Rouge
25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise
Début : 2025-11-28 20:30:00
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
Comédie en deux actes d’Olivier Tourancheau
Interprétée par le Compagnie Les Farfadets
Réservation conseillée
Vendredi 28 novembre 20h30
Samedi 29 novembre 20h30
Dimanche 30 novembre 15h
12€ (-12 ans 6€)
Salle des fêtes, rue Nationale, Crépy-en-Valois
06.72.20.27.73.
25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 72 20 27 73
English :
Comedy in two acts by Olivier Tourancheau
Performed by Compagnie Les Farfadets
Reservations recommended
? Friday, November 28 8:30 pm
Saturday, November 29 8:30 pm
Sunday, November 30 3pm
? 12? (-12 years 6?)
? Salle des fêtes, rue Nationale, Crépy-en-Valois
? 06.72.20.27.73.
German :
Komödie in zwei Akten von Olivier Tourancheau
Interpretiert von der Compagnie Les Farfadets
Reservierung empfohlen
? Freitag, 28. November 20.30 Uhr
Samstag, 29. November 20:30 Uhr
Sonntag 30. November 15h
? 12 (unter 12 Jahren: 6)
? Festsaal, rue Nationale, Crépy-en-Valois
? 06.72.20.27.73.
Italiano :
Commedia in due atti di Olivier Tourancheau
Rappresentato dalla compagnia Les Farfadets
Prenotazione consigliata
? Venerdì 28 novembre ore 20.30
Sabato 29 novembre ore 20.30
Domenica 30 novembre ore 15.00
12 anni (sotto i 12 anni: 6 anni)
? Salle des fêtes, rue Nationale, Crépy-en-Valois
? 06.72.20.27.73.
Espanol :
Comedia en dos actos de Olivier Tourancheau
Interpretada por la compañía Les Farfadets
Reserva recomendada
? Viernes 28 de noviembre 20.30 h
Sábado 29 de noviembre 20.30 h
Domingo 30 de noviembre 15.00 h
? 12? (menores de 12 años: 6?)
? Sala de fiestas, rue Nationale, Crépy-en-Valois
? 06.72.20.27.73.
