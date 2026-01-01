Théâtre Alerte au rouge par la Compagnie Vair Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais
Théâtre Alerte au rouge par la Compagnie Vair
Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31 22:00:00
2026-01-31 2026-02-01
Fous rires garantis !
La Compagnie de Vair vous propose cette année une comédie en 2 actes de Olivier Tourancheau intitulée ″Alerte au rouge″, comédie délirante, folle et déjantée…
Deux séances au programme
– Samedi 31 janvier à 20h30
– Dimanche 1 février à 14h30
Tarif 7€
Réservation au 02 43 34 38 67 (de 18h30 à 20h30) .
English :
Laughter guaranteed!
