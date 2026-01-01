Théâtre Alerte au rouge par la Compagnie Vair Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Théâtre Alerte au rouge par la Compagnie Vair

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

2026-01-31 2026-02-01

Fous rires garantis !

La Compagnie de Vair vous propose cette année une comédie en 2 actes de Olivier Tourancheau intitulée ″Alerte au rouge″, comédie délirante, folle et déjantée…

Deux séances au programme

– Samedi 31 janvier à 20h30

– Dimanche 1 février à 14h30

Tarif 7€

Réservation au 02 43 34 38 67 (de 18h30 à 20h30) .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 38 67

English :

Laughter guaranteed!

L’événement Théâtre Alerte au rouge par la Compagnie Vair Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Maine Saosnois