Théâtre Alertes, agir sur le monde Centre culturel / Hélicoop Le Saulcy

Théâtre Alertes, agir sur le monde Centre culturel / Hélicoop Le Saulcy mardi 28 avril 2026.

Théâtre Alertes, agir sur le monde

Centre culturel / Hélicoop 13 rue de la Parrière Le Saulcy Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

La Soupe Cie Yseult Welschinger & Eric Domenicone. En partenariat avec Hélicoop. Sortie de résidence / Coproduction l’étincelle. Dès les prémices de la révolution industrielle, des femmes et des hommes ont alerté sur les risques que l’emballement de nos sociétés productivistes pourraient infliger au monde vivant. Sans s’opposer aux idées de modernité et de progrès social, ils se sont alarmés des multiples ravages que l’être humain pourrait provoquer par son souhait de maîtrise de la nature. Ce projet puise son inspiration dans la pensée de Rachel Carson, pionnière de l’écologie aux USA dans les années 1950 et de William Morris, artiste protéiforme du 19e siècle, engagé contre l’industrialisation en Angleterre. Il mêlera théâtre d’images, musique et poésie pour aboutir à un récit choral et visuel. Des figures engagées seront convoquées pour nous

rappeler à notre devoir vital d’émerveillement et de respect des splendeurs terrestres. Dès 8 ans.Tout public

0 .

Centre culturel / Hélicoop 13 rue de la Parrière Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

La Soupe Cie Yseult Welschinger & Eric Domenicone. In partnership with Hélicoop. Sortie de résidence / Coproduction l’étincelle. From the very beginnings of the industrial revolution, men and women have warned of the risks that the runaway pace of our productivist societies could inflict on the living world. While not opposed to the ideas of modernity and social progress, they were alarmed at the multiple ravages that human beings could wreak through their desire to master nature. This project draws its inspiration from the thinking of Rachel Carson, a pioneer of ecology in the USA in the 1950s, and William Morris, a protean 19th-century artist committed to opposing industrialization in England. It will combine visual theater, music and poetry to create a choral, visual narrative. Committed figures will be summoned to remind us of our

to remind us of our vital duty to marvel at and respect the earth?s splendors. Ages 8 and up.

German :

La Soupe Cie Yseult Welschinger & Eric Domenicone. In Partnerschaft mit Hélicoop. Sortie de résidence / Koproduktion l’étincelle. Seit den Anfängen der industriellen Revolution haben Frauen und Männer vor den Risiken gewarnt, die das Überdrehen unserer produktivistischen Gesellschaften für die lebende Welt mit sich bringen könnte. Ohne sich den Ideen der Moderne und des sozialen Fortschritts zu widersetzen, waren sie alarmiert über die vielfältigen Verwüstungen, die der Mensch durch seinen Wunsch, die Natur zu beherrschen, anrichten könnte. Die Inspiration für dieses Projekt stammt von Rachel Carson, einer Pionierin der Ökologie in den USA in den 1950er Jahren, und William Morris, einem vielseitigen Künstler des 19. Jahrhunderts, der sich gegen die Industrialisierung in England engagierte. Er wird Bildertheater, Musik und Poesie zu einer chorischen und visuellen Erzählung vereinen. Engagierte Figuren werden herangezogen, um uns

an unsere lebenswichtige Pflicht zu erinnern, die Herrlichkeit der Erde zu bestaunen und zu respektieren. Ab 8 Jahren.

Italiano :

La Soupe Cie Yseult Welschinger & Eric Domenicone. In collaborazione con Hélicoop. Fuori residenza / Coprodotto da l’étincelle. Fin dagli inizi della rivoluzione industriale, uomini e donne hanno messo in guardia dai rischi che il ritmo sfrenato delle nostre società produttive avrebbe potuto infliggere al mondo vivente. Pur non opponendosi alle idee di modernità e di progresso sociale, erano allarmati dalle molteplici devastazioni che gli esseri umani potevano provocare con il loro desiderio di controllare la natura. Questo progetto si ispira al pensiero di Rachel Carson, pioniera dell’ecologia negli Stati Uniti negli anni Cinquanta, e di William Morris, artista proteiforme del XIX secolo che si oppose all’industrializzazione in Inghilterra. Il progetto combina teatro visivo, musica e poesia per creare una narrazione corale e visiva. Saranno chiamate a raccolta figure impegnate per ricordarci del nostro

per ricordarci il nostro dovere vitale di ammirare e rispettare gli splendori della terra. A partire dagli 8 anni.

Espanol :

La Soupe Cie Yseult Welschinger & Eric Domenicone. En colaboración con Hélicoop. Fuera de residencia / Coproducido por l’étincelle. Desde los inicios de la revolución industrial, hombres y mujeres han advertido de los riesgos que el ritmo desbocado de nuestras sociedades productivistas podía infligir al mundo vivo. Sin oponerse a las ideas de modernidad y progreso social, se alarmaban ante los múltiples estragos que el ser humano podía causar con su afán de controlar la naturaleza. Este proyecto se inspira en el pensamiento de Rachel Carson, pionera de la ecología en Estados Unidos en la década de 1950, y William Morris, un artista proteico del siglo XIX que se opuso a la industrialización en Inglaterra. Combinará teatro visual, música y poesía para crear una narración coral y visual. Se convocará a figuras comprometidas para recordarnos nuestro

para recordarnos nuestro deber vital de maravillarnos y respetar los esplendores de la Tierra. A partir de 8 años.

L’événement Théâtre Alertes, agir sur le monde Le Saulcy a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES