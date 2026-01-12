THÉÂTRE ALEXIS TRAMONI EN RODAGE Prémian

THÉÂTRE ALEXIS TRAMONI EN RODAGE

Alexis Tramoni présente *En rodage*, un spectacle drôle et cash où il revient sur son parcours chaotique, ses galères, ses convictions et son besoin irrépressible de faire des blagues. Un moment de stand‑up intense, sincère et jubilatoire.

Avec *En rodage*, Alexis Tramoni livre un spectacle sans concession, nourri de son histoire personnelle et de son rapport viscéral à l’humour. Entre autodérision, confidences et provocations assumées, il raconte ses débuts d’humoriste, les salles qu’il a remplies… et celles qu’il a vidées, ses passages dans des lieux inattendus, ses prises de position qui divisent, et cette question qui revient sans cesse Mais c’est qui ce mec ? . Il explore son éducation dans un quartier aisé, ses réflexions sur la politique, le féminisme, la religion et les femmes qu’il aime, avec une sincérité brute et une énergie débordante. Un spectacle où il rit de tout par nécessité, avec acidité, sensibilité et une bonne dose de chaos.

Proposé par le Festibaloche Comedy Club.

3 bonnes raisons d’y assister

– Découvrir un humoriste au style cash, sensible et percutant.

– Vivre un spectacle authentique mêlant confidences, humour et provocation.

– Profiter d’une soirée stand‑up portée par une énergie brute et contagieuse. .

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 7 81 50 68 28 festibaloche@neuf.fr

English :

Alexis Tramoni presents *En rodage*, a funny, straightforward show in which he looks back on his chaotic career, his trials and tribulations, his convictions and his irrepressible need to make jokes. A moment of intense, sincere and jubilant stand-up.

