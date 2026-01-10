Théâtre Algorithme Rue du Penquer Plabennec
Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère
Début : 2026-02-07 20:30:00
2026-02-07
Dans le cadre du festival de théâtre Fest’ Ta Mine organisé à par l’association Vis Ta Mine.
Par la compagnie Les 7 fromentins.
Théâtre tout public dans l’esprit de Black Mirror C’est l’histoire de Max, addicte aux nouvelles technologies. Elle est propulsée dans une expérience aux frontières du fantastique. .
