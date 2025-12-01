Théâtre Allex se raconte Allex

Salle festive Allex

14 décembre 2025 17:00:00

2025-12-14

2025-12-14

Pièce présentée par la compagnie les Arts déclinés à propos du travail sur les témoignages réalisés par Mémoires d’Allex

Le même jour, lancement de l’ouvrage « Allex se raconte » réalisé à partir des témoignages.

Salle festive Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gislhaine.beaumont-chancel@orange.fr

English :

Play presented by the company les Arts déclinés about the work done on the testimonies by Mémoires d’Allex

On the same day, launch of the book « Allex se raconte » (Allex tells its story) based on the testimonies.

German :

Theaterstück, aufgeführt von der Compagnie les Arts déclinés über die Arbeit mit den von Mémoires d’Allex erstellten Zeugenaussagen

Am selben Tag Vorstellung des Buches: « Allex se raconte » (Allex erzählt sich), das auf der Grundlage der Zeugenaussagen erstellt wurde.

Italiano :

Spettacolo teatrale presentato dalla compagnia les Arts déclinés sul lavoro svolto sulle testimonianze di Mémoires d’Allex

Lo stesso giorno, lancio del libro « Allex se raconte » (Allex racconta la sua storia) basato sulle testimonianze.

Espanol :

Obra de teatro presentada por la compañía les Arts déclinés sobre el trabajo realizado a partir de los testimonios por Mémoires d’Allex

El mismo día, presentación del libro « Allex se raconte » (Allex cuenta su historia) basado en los testimonios.

