Théâtre Allez ! On danse !!! Chamberet

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Venez assister à la représentation Allez ! On danse !!! à l’occasion de la soirée théâtre organisée par L’amicale des anciens footeux chambertois.
Boissons et crêpes sur place.
Sur réservation. .
Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 86 34 56
