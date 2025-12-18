Théâtre Allez ! On danse !!! Chamberet

Théâtre Allez ! On danse !!!

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez assister à la représentation Allez ! On danse !!! à l’occasion de la soirée théâtre organisée par L’amicale des anciens footeux chambertois.

Boissons et crêpes sur place.

Sur réservation. .

Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 86 34 56

English : Théâtre Allez ! On danse !!!

