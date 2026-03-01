Théâtre Allez on danse

Salle polyvalente Garnat-sur-Engièvre Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Soirée théâtrale Alors on danse de la troupe Mise en Scène.

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Salle polyvalente Garnat-sur-Engièvre 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 91 81 16

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English :

Alors on danse theater evening by the Mise en Scène troupe.

L’événement Théâtre Allez on danse Garnat-sur-Engièvre a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région