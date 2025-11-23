Théâtre Allez ! On danse ! Salle polyvalente Mailhac-sur-Benaize
Salle polyvalente Le bourg Mailhac-sur-Benaize Haute-Vienne
Le groupe théâtral « Scènes à rires » nous présente « Allez ! On danse ! », une comédie en 3 actes de Vivien LHERAUX.
Quiproquos, gaffes, mensonges et délires s’invitent tour à tour dans cette pièce qui promet de ne pas être de tout repos ! .
Salle polyvalente Le bourg Mailhac-sur-Benaize 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 08 28 65 lespinsons87@gmail.com
