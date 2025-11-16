Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Allez ! on danse ! Saint-Honoré

Théâtre Allez ! on danse ! Saint-Honoré dimanche 16 novembre 2025.

Théâtre Allez ! on danse !

Salle des Fêtes Saint-Honoré Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

La troupe Didascalies vous présente une comédie policière de Vivien Lheureux, Allez ! On danse ! à la salle des fêtes de Saint-Honoré.
Une organisation de l’association Enfants des 3 villages !   .

Salle des Fêtes Saint-Honoré 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 75 38 50 

English : Théâtre Allez ! on danse !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Allez ! on danse ! Saint-Honoré a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux