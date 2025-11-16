Théâtre Allez ! on danse ! Saint-Honoré
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
La troupe Didascalies vous présente une comédie policière de Vivien Lheureux, Allez ! On danse ! à la salle des fêtes de Saint-Honoré.
Une organisation de l’association Enfants des 3 villages ! .
Salle des Fêtes Saint-Honoré 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 75 38 50
