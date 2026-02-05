Théâtre ALLEZ ON DANSE ! Saint-Pourçain-sur-Sioule
Théâtre ALLEZ ON DANSE ! Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 27 mars 2026.
Théâtre ALLEZ ON DANSE !
Théâtre des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2026-03-27 21:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-27
Les Logoris de l’harmonie de Saint-Pourçain présentent une comédie pétillante de Vivien Lhéraux. Mise en scène par Isabelle Cléret avec une troupe talentueuse. Rires et bonne humeur garantis ! Réservation conseillée.
Théâtre des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
English :
Les Logoris de l’harmonie de Saint-Pourçain present a sparkling comedy by Vivien Lhéraux. Directed by Isabelle Cléret with a talented cast. Laughter and good humor guaranteed! Reservations recommended.
L’événement Théâtre ALLEZ ON DANSE ! Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Val de Sioule