Théâtre ALLEZ ON DANSE ! Saint-Pourçain-sur-Sioule

Théâtre ALLEZ ON DANSE !

Théâtre des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-27

Les Logoris de l’harmonie de Saint-Pourçain présentent une comédie pétillante de Vivien Lhéraux. Mise en scène par Isabelle Cléret avec une troupe talentueuse. Rires et bonne humeur garantis ! Réservation conseillée.

Théâtre des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

English :

Les Logoris de l’harmonie de Saint-Pourçain present a sparkling comedy by Vivien Lhéraux. Directed by Isabelle Cléret with a talented cast. Laughter and good humor guaranteed! Reservations recommended.

