Théâtre Allez ! On danse Tamerville

Théâtre Allez ! On danse

Salle du Tilleul Tamerville Manche

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 15:30:00

2026-02-08

Tam’Comédie présente Allez ! On danse , comédie de Vivien Lherau.

Au profit de Tam’Culture et Tataigu. .

Salle du Tilleul Tamerville 50700 Manche Normandie +33 6 27 40 24 98 tamculture@laposte.net

