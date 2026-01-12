Théâtre Allez… on enchaine Centre Alexis Peyret Serres-Castet

Théâtre Allez… on enchaine

Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Une comédie hilarante jouée par 7 comédiens survoltés ! par la Compagnie de Pyrène.

Une troupe de comédiens répète une pièce de boulevard le mari de sortie, l’amant dans le placard et les quiproquos attendus. A quelques jours de la première, rien n’est prêt. Chez les comédiens, l’ambiance est électrique. L’actrice principale est au bord de la crise de nerf à cause du jeune premier. Le fils du producteur maladroit, naïf qui fait ses premiers pas sur les planches. la suite ? une série de catastrophes en cascade ! .

Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 97 13 87 veronique.alzieu@orange.fr

