Théâtre Allo chéri… J’Aai délocalisé ta mère ! Salle des Fêtes du Château Cadaujac

Théâtre Allo chéri… J’Aai délocalisé ta mère !

Salle des Fêtes du Château Parc du Château Cadaujac Gironde

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La troupe de théâtre LES PLANCHES EN FEU de St Caprais de Bordeaux, donnera à la salle des fêtes du Château de Cadaujac, une représentation de la pièce ALLO CHERI, J’AI DELOCALISE TA MERE , une comédie de Jean-Claude Cantineaux.

Synopsis 200 millions de sans papiers ! Est-ce possible ? Eh bien oui après 40 jours de grève à l’usine France Cellulose , c’est toute la France et une bonne partie de l’Europe qui se retrouvent sans papier… toilette ! Motif de la grève le PDG, Charles-Antoine de Montaigu, s’entête à vouloir délocaliser son usine au Burkanda. Projet qui n’enchante pas vraiment Célestine, sa fantasque belle-mère, laquelle décide ce jour-là de passer à l’ennemi et d’occuper sa propre usine, en y invitant les grévistes ! .

Salle des Fêtes du Château Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 75 84 66 rene.solbes@orange.fr

