Théâtre « Allo ! » salle polyvalente Die samedi 27 septembre 2025.

salle polyvalente 2 chemin de Fontgiraude Die Drôme

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

2025-09-27

La vie de famille, quoi de mieux… pour cela faut il encore bien s’entendre. Allo ? Allo ??

salle polyvalente 2 chemin de Fontgiraude Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes labandeacaro@yahoo.com

English :

There’s nothing better than family life… but for that to happen, we have to get along. Hello? Hello?

German :

Das Familienleben, was gibt es Besseres … dafür muss man sich noch gut verstehen. Hallo? Hallo?

Italiano :

Non c’è niente di meglio della vita in famiglia… e questo significa stare bene insieme. Pronto? Pronto?

Espanol :

No hay nada mejor que la vida en familia… y eso significa llevarse bien. Hola? Hola?

