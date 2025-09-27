Théâtre « Allo ! » salle polyvalente Die
salle polyvalente 2 chemin de Fontgiraude Die Drôme
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27 22:30:00
2025-09-27
La vie de famille, quoi de mieux… pour cela faut il encore bien s’entendre. Allo ? Allo ??
labandeacaro@yahoo.com
English :
There’s nothing better than family life… but for that to happen, we have to get along. Hello? Hello?
German :
Das Familienleben, was gibt es Besseres … dafür muss man sich noch gut verstehen. Hallo? Hallo?
Italiano :
Non c’è niente di meglio della vita in famiglia… e questo significa stare bene insieme. Pronto? Pronto?
Espanol :
No hay nada mejor que la vida en familia… y eso significa llevarse bien. Hola? Hola?
L’événement Théâtre « Allo ! » Die a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme du Pays Diois