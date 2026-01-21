Théâtre Allo Maman Bobo Louville-la-Chenard

Théâtre Allo Maman Bobo

Rue de la Mairie Louville-la-Chenard Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 20:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Comédie théâtrale sur notre addiction au téléphone portable, par la compagnie La Comedia Del Ablys.

À l’heure où le téléphone portable accompagne chaque instant de la journée, comment se détacher de l’écran ? Avec Allo Maman Bobo , la compagnie La Comedia Del Ablys propose une comédie qui parle avec humour de notre dépendance aux nouvelles technologies. Les situations du quotidien dérapent, les personnages se débattent avec leurs réflexes numériques et chacun se reconnaît dans ces excès familiers. Entre rires et clins d’œil à la vie moderne, ce spectacle accessible à tous invite à prendre un peu de recul sans se prendre au sérieux. 0 .

Rue de la Mairie Louville-la-Chenard 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 76 77 09 99

