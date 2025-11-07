Théâtre alsacien Bim Kuntz isch allerhand los ! Mollkirch

Théâtre alsacien Bim Kuntz isch allerhand los !

17 Rue des Châtaigniers Mollkirch Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-07 14:30:00

fin : 2025-11-09 16:30:00

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Laissez vous surprendre par la troupe de théâtre D’Luschtige Waldnickel avec leur nouvelle pièce de théâtre… éclats de rire garantis ! Réservation par téléphone.

La nouvelle pièce du théâtre alsacien de Mollkirch D’Luschtige Waldnickel vous enchantera avec son humour subtil et ses acteurs talentueux. Un moment aux éclats de rire garantis ! Ils vous présenteront une comédie en 3 actes de Hélène Quirin.

Buvette et petite restauration sur place

Une partie des bénéfices sera destinée à la rénovation des peintures intérieures de l’église de Mollkirch. .

+33 7 69 38 81 46 theatre.mollkirch@gmail.com

English :

Let the D’Luschtige Waldnickel theater troupe surprise you with their new play… guaranteed laughs! Reservations by phone.

German :

Lassen Sie sich von der Theatergruppe D’Luschtige Waldnickel mit ihrem neuen Theaterstück überraschen… Lachsalven sind garantiert! Telefonische Reservierung.

Italiano :

Lasciatevi sorprendere dalla compagnia teatrale D’Luschtige Waldnickel con il suo nuovo spettacolo… risate assicurate! Prenotazioni telefoniche.

Espanol :

Deje que la compañía de teatro D’Luschtige Waldnickel le sorprenda con su nueva obra… ¡risas garantizadas! Reservas por teléfono.

