Théâtre alsacien Blodelsheim
Théâtre alsacien Blodelsheim vendredi 23 janvier 2026.
Théâtre alsacien
Blodelsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-23
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25
Par le Théâtre Alsacien de Blodelsheim. La nouvelle pièce DÀMASCHNIEDER d’après Tailleur pour Dames de Georges Feydeau. .
Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 65 53 73
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre alsacien Blodelsheim a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach